Hotele i pensjonaty otwarte od 8 maja. Czy w Beskidach spodziewają się w ten weekend najazdu turystów? Czy są jeszcze wolne miejsca?

- Nareszcie - tak jednym słowem Wojciech Rozkoszny z Pod Ochorowiczówką w Wiśle skomentował zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, że od 8 maja zostaną otwarte, oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego, hotele i pensjonaty. Inni przedstawiciele branży hotelarskiej w Beskidach także z ulgą przyjmują kolejne otwarcie, mają nadzieję, że to był już ostatni lockdown i przyznają, że w ten weekend inwazji turystów się nie spodziewają.

Branża hotelarska po raz kolejny została zamknięta pod koniec marca wraz ze zbliżaniem się trzeciej fali pandemii koronawirusa. Kiedy w połowie kwietnia rozmawialiśmy z właścicielami hoteli i pensjonatów w Beskidach, zgodnie twierdzili, że liczą, iż rząd poluzuje obostrzenia przed majówką. - Póki co, nie wiemy co będzie pod koniec kwietnia. Informacje, jakie się pojawiają, są niespójne. Mówi się, że to może zostać przedłużone, że nie wszystko. Za dużo znaków zapytania po stronie hotelarzy i turystów - mówił podczas kwietniowej rozmowy z DZ Wojciech Rozkoszny. Hotele otwarte, ale bez restauracji i strefy welness&spa Przed kilkoma dniami Ministerstwo Zdrowia przedstawiło harmonogram otwierania gospodarki. Po częściowym odmrożeniu sportu, handlu czy szkolnictwa 8 maja zostaną otwarte hotele. Trzeba dodać, że będą mogły działać jedynie w 50-procentowym obłożeniu, nadal zamknięte będą funkcjonujące w nich restauracje oraz strefy welness&spa.

Właściciele bazy noclegowej w Wiśle czy Szczyrku nie liczą, że w ten weekend wszyscy tłumnie ruszą w Beskidy. - Pewnie będzie jakaś grupa spragniona wyjazdów i pojawi się w Beskidach. Na pewno jest także grupa, która boi się koronawirusa i jeszcze długo nie przyjedzie - ocenił Wojciech Rozkoszny. Dodał, że ma nadzieję, iż to był ostatni lockdown, bo przestoje w gospodarce wszystkim mocno dają się we znaki.

Sporo wolnych miejsc na najbliższy weekend Joanna Habierska z pensjonatu Sasanka w Szczyrku stwierdziła, że mają jeszcze mnóstwo wolnych miejsc. Podkreśliła, że pewnie dlatego, iż hotele zostaną otwarte od soboty, a nie od piątku, więc na jeden nocleg mało kto się zdecyduje. - Jeśli chodzi o rezerwacje wiosenne i letnie to szału nie ma, ale jesteśmy dobrej myśli - oceniła pani Joanna, zwracając uwagę, że mała liczba rezerwacji może wynikać z tego, że ludziom zaczyna brakować pieniędzy.

Z kolei Elżbieta Mrowiec, dzierżawiąca szczyrkowski hotel Family Relax & Widok powiedziała, że ludzie dzwonią i rezerwują miejsca, ale na następny weekend, więc na 14-16 maja miejsc wolnych już nie ma. Są za to wolne miejsca na najbliższy weekend (8-9 maja)), więc jeśli ktoś zdecyduje się w ostatniej chwili, to jest duża szansa, że spędzi go wypoczywając w Beskidach.

Właściciele bazy noclegowej w Beskidach podkreślają, że póki trwa pandemia koronawirusa i obostrzenia wprowadzane są w wielu przypadkach z dnia na dzień, to nie ma co liczyć na to, że ludzie z dużym wyprzedzeniem będą rezerwowali noclegi. Na pewno pensjonaty, domy wypoczynkowe i hotele w Beskidach są przygotowane na przyjęcie turystów. Ostatnie tygodnie przeznaczono na przeprowadzenie większych i mniejszych remontów na zewnątrz i wewnątrz obiektów.

