HTC zaprezentowało dwa zaawansowane zestawy VR, nowe oprogramowanie, platformę i usługi przeznaczone dla przedsiębiorstw. Ceny

Na konferencji Vivecon 2021, HTC pokazało dwa nowe, zaawansowane zestawy wirtualnej rzeczywistości. Nowości? Jest rozdzielczość 5K i 120-stopniowe pole widzenia. Tajwańska firma zapowiedziała także Vive Business, pakiet narzędzi dla firm.

– Podczas Vivecon na nowo zdefiniowaliśmy wirtualną rzeczywistość klasy premium zarówno dla firm, jak i konsumentów – powiedział Graham Wheeler, dyrektor generalny HTC Vice w regionie EMEA. – Nasze nowe rozwiązania Vive Business ułatwiają korzystanie z VR, więc niezależnie od tego, czy jest to mały start-up, czy duża międzynarodowa firma, każdy może skorzystać z transformacyjnego potencjału VR. HTC Vive Pro 2 To zestaw 5K, który wyświetla obraz 2,5K dla każdego oka. Częstotliwość odświeżania – 120 Hz, która wraz z szybko przełączającym się panelem z rzeczywistymi subpikselami RGB zapewnia czyste i płynne animacje. Pole widzenia zwiększyło się do 120 stopni za sprawą nowej konstrukcji soczewek. Nowości minimalizują rozmycie spowodowane ruchem i praktycznie eliminują Screen Door Effect, zapewniając użytkownikom bardziej naturalne i immersyjne wrażenia. Firma HTC Vive współpracowała z NVIDIA i AMD, by zoptymalizować technologię Display Stream Compression, po raz pierwszy dostępną w goglach VR. Gwarantuje ona maksymalną jakość obrazu i jest zgodna wstecznie ze standardem DisplayPort 1.2, a to oznacza, że nawet karty graficzne, które dotychczas obsługiwały Vive Pro, zapewnią lepsze efekty w połączeniu z Vive Pro 2.

Zobacz, jak wyglądają nowe zestawy VR od HTV:

Zestaw oferuje regulację odstępu między źrenicami, równomiernie rozłożony ciężar, regulowany pasek na głowę i pokrętło do zmiany rozmiaru. Vive Pro 2 odtwarza przestrzenny dźwięk 3D przez słuchawki z certyfikatem Hi-Res Audio, ale zestaw obsługuje również słuchawki innych producentów. Jak podkreśla producent, wszystkie akcesoria ekosystemu Vive SteamVR będą działać z Vive Pro 2, zarówno urządzenia Vive Tracker poprzedniej generacji jak i nowej, w tym Vive Facial Tracker. Vive Pro 2 można łatwo podłączyć do istniejącej konfiguracji SteamVR – stacji bazowej 1.0 lub 2.0, starszych kontrolerów Vive, a nawet kontrolerów z rękawicami, takimi jak Valve Index.

Użytkownicy, którzy chcą zmodernizować swoje systemy, mogą zamawiać Vive Pro 2 w wersji HMD, czyli sam headset od 11 maja. W czasie cena promocyjna za Vive Pro 2 – HMD to 3499 zł. Pełny zestaw, który obejmuje: HMD, dwie stacje bazowe 2.0 i kontrolery Vive, będzie dostępny od 4 sierpnia w cenie: 6699 zł.

Vive Focus 3 Vive Focus 3 to nowy, autonomiczny zestaw VR dla biznesu. Rozdzielczość – 5K (2,5K dla każdego oka), częstotliwość odświeżania – 90 Hz. Urządzenie wprowadza nową konstrukcję, z równomiernie rozłożonym ciężarem i zakrzywionym akumulatorem, który można wymienić w kilka sekund. Szybkie ładowanie pozwala naładować ogniwo do 50 procent w pół godziny; aktualny stopień naładowania pokazuje wskaźnik LED. Rama Vive Focus 3 wykonana została ze stopu magnezowego i jest o 20 proc. lżejsza i o 500 proc. mocniejsza niż tradycyjne tworzywa sztuczne. Zestaw oferuje duży zakres i wysoką precyzję regulacji odstępu między źrenicami, a także przycisk do szybkiego rozpinania oraz magnetyczne podkładki przednie i tylne, które można szybko wymieniać oraz czyścić, co jest istotne, kiedy z zestawu VR korzysta wielu użytkowników. Vive Focus 3 ma nowe głośniki z parą podwójnych membran. Są bezkontaktowe – użytkownicy zachowują świadomość otoczenia. Z drugiej strony ustawienie prywatności audio znacznie ogranicza ryzyko podsłuchania rozmowy przez pobliskie osoby. Zestaw używa algorytmu śledzenia typu inside-out bazującego na sztucznej inteligencji, który dba o prywatność i bezpieczeństwo poprzez zapisywanie wszystkich danych śledzenia w goglach w zaszyfrowanym formacie. Producent przeprojektował również kontrolery, które mogą teraz działać do 15 godzin na jednym ładowaniu.

Zestaw działa pod kontrolą zoptymalizowanej platformy Qualcomm Snapdragon XR2 i jest wyposażony w miedziany ciepłowód oraz wentylator, co ma zapewnić komfortową temperaturę pracy nawet pod dużym obciążeniem. Zestaw VR oferuje nowy Vice Reality System 2.0, który zapewnia bardziej zoptymalizowane i profesjonalne środowisko pracy. Vive Focus 3 Business Edition będzie dostępny od 24 czerwca 2021 r. w cenie 5528 zł + VAT, (cena obejmuje 24-miesięczną gwarancję biznesową i usługi Vive), zapasowy akumulator to 406 zł + VAT, natomiast magnetyczne podkładki przednie i tylne – 203 zł + VAT.

Vive Business To pakiet oprogramowania i usług dla firm, które chcą wykorzystać pełen potencjał rzeczywistości rozszerzonej (XR). Jak podkreśla producent, pakiet zapewnia skalowalność i bezpieczeństwo, ułatwiając wdrożenia, konserwację, zdalne wsparcie czy szkolenia. Platforma Vive Business Management Device, to prosty system MDM z certyfikatem ISO, który pozwala działom IT szybko i łatwo sprawdzić status każdego urządzenia Vive Focus 3 w sieci, zdalnie instalować nowe aplikacje biznesowe czy zaktualizować oprogramowanie. Zestaw Vive Focus 3 zaprojektowano do współpracy z systemem Android Enterprise MDM, więc można go dodać do rozwiązań MDM już działających w danym środowisku.

Vive Business AppStore oferuje kolekcję wybranych aplikacji i narzędzi do różnych zastosowań, takich jak szkolenia, komunikacja, wizualizacja. Vive Business Training to z kolei rozwiązanie do sesji szkoleniowych dowolnej wielkości. Prowadzący może obserwować postępy każdego uczestnika na urządzeniu z systemem Android. Vive Business Streaming pozwala podłączyć zestaw do komputera PC za pomocą kabla – obsługa w pełni bezprzewodowego streamingu ma zostać dodana w przyszłości. Jak zapewnia HTC, w Vive Business mają regularnie pojawiać się nowe narzędzia i funkcje. Firmy mogą zdecydować się na zakup usług Vive Business albo po prostu jednorazowo zapłacić za zestaw Vive Focus 3 i zintegrować je z istniejącym systemem, bez cyklicznych opłat. (źródło: HTC)

Jak zmieniły się tendencje zakupowe w czasie pandemii?