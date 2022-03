Hucznie obchodzono w Rybniku Dzień św. Patryka. Był koncert Carrantuohill i Rafała Kozika z The Voice od Poland! Barbara Kubica-Kasperzec

W Rybniku - jak co roku - hucznie obchodzony był Dzień św. Patryka. Wszystko to za sprawą wywodzącego się z miasta zespołu Carrantuohill, który zaprosił mieszkańców całego regionu na niezwykły koncert do Teatru Ziemi Rybnickiej.