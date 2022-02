Huraganowy wiatr i silne śnieżyce zasypią Śląsk i Beskidy. IMGW wydało ostrzeżenia dla trzech powiatów

Silny wiatr i silne opady śniegu w Beskidach. IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Wydało ostrzeżenia dla trzech powiatów

- Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, wysoko w górach do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu, po południu skręcający na północno-zachodni - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.