Huraganowy wiatr w Mysłowicach zerwał dach i elewację bloków. W całym województwie 1300 interwencji strażaków Piotr Chrobok

Huragan w Mysłowicach poczynił wielkie szkody. Zerwana papa z dachu budynku wielorodzinnego, uszkodzona elewacja bloku na jednym z osiedli oraz spora ilość powalonych drzew. To bilans interwencji strażaków w Mysłowicach po przejściu nad woj. śląskim huraganowych wiatrów. Tylko w niedzielę strażacy do akcji wyjeżdżali w sumie 28 razy. W całym województwie odnotowano ok. 1300 interwencji.