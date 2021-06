Huśtawka z Kauflanda niebezpieczna dla dzieci. Sieć wycofuje produkt. Sprawdź, czy nie masz go w domu TK

Huśtawka z Kauflanda jest niebezpieczna dla dzieci. Jeśli masz ten produkt w domu to niezwłocznie lepiej oddać go do sklepu. W dziecięcej zabawce mającej umilać czas wykryto niebezpieczeństwo. W trosce o ochronę konsumentów sieć Kaufland zdecydowała się wycofać produkt. Sprawdź szczegóły.