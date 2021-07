I Dziecięcy Festiwal Biegowy w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej. Maluchy i nieco starsi rywalizowali na trzech różnych dystansach

W ramach festiwalu uczestnicy zmagań mogli wziąć w niedzielę 4 lipca udział w jednym z trzech biegów: Biegu Cypiska (dla dzieci do 3 lat), Biegu Przedszkolaka (4-6 lat) oraz Biegu Bobra (7-12 lat) na dystansach odpowiednich do wieku i możliwości biegaczy. Tak więc wytyczone dystanse miały od ok. 50 m dla najmłodszych do ok. 600 m dla najstarszych.

Bieg Przedszkolaka jest kontynuacją rozgrywanych od lat zawodów dla dzieci przedszkolnych, Bieg Cypiska i Bieg Bobra zorganizowane zostały natomiast na prośbę rodziców, którzy niejednokrotnie zwracali uwagę na niedostatek imprez sportowych przeznaczonych dla dzieci najmłodszych oraz tych z w młodszych klas szkoły podstawowej.