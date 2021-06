I Modelarski Rajd Wisły. Wielka frajda dla małych i dużych. Efektowne popisy małych samochodów

Obok takich zawodów trudno było przejść obojętnie, zwłaszcza komuś, kto jako dziecko marzył, by choć na chwilę pobawić się zdalnie sterowanym modelem samochodu. Nic dziwnego, że I Modelarski Rajd Wisły, jaki w końcu doszedł do skutku w niedzielę 13 czerwca 2021 r. (wcześniejsze terminy pokrzyżowała pandemia i obostrzenia z nią związane) skupił uwagę turystów, którzy z zaciekawieniem przyglądali się, jak modelami samochodów rajdowych w skali 1:10 zarówno dorośli, jak i dzieci próbują pokonać wyznaczone odcinki specjalne.

- To tak naprawdę to jest to samo, co w normalnych rajdach, które oglądamy – w mistrzostwach Polski, Rajdzie Wisły, Rajdzie Cieszyńskiej Barbórki - dowodził Wojciech Rozkoszny z R5 RC Garage, organizator rajdu modelarskiego w Wiśle. - Wytyczamy odcinki specjalne, zawodnicy stawiają się na starcie o określonej porze, mierzony jest czas każdego przejazdu, a następnie te czasy są sumowane są czasy. I kto ma najniższa sumę, ten wygrywa - dodał.

Nasz rozmówca zaznaczył, że to wydarzenie z jednej strony jest poważną rywalizacja dla zawodników - tych małych i dużych, ale z drugiej strony to doskonała impreza familijna, która spodoba się i dzieciom i ich rodzicom.

- To fajna pasja dla całych rodzin, bo często jest to wspólna pasja taty i dzieci. Choć mamy też się pojawiają - uśmiechał się Rozkoszny. - To fajny sposób na spędzenie ciekawej niedzieli, poznanie rzadko spotykanego w Polsce hobby – przekonywał.

I Modelarski Rajd Wisły był profesjonalnymi zawodami dla modelarzy i stanowił trzecią rundę Śląskiej Ligi Rajdowej RC w sezonie 2021. W zmaganiach wzięło udział ok. 50 zawodników - dorosłych (klasa WRC) i dzieci (klasa Junior – do 12 lat). Modele, jakie można było oglądać w Wiśle, to samochody napędzane silnikami elektrycznymi, a ich karoserie często były wiernymi kopiami rajdówek znanych z mistrzostw świata, mistrzostw Europy czy mistrzostw Polski.