Ibrahimović już w Katowicach. Zobaczcie zdjęcia z przyjazdu reprezentacji Szwecji Rafał Musioł

Zlatan Ibrahimović i jego koledzy z reprezentacji Szwecji dotarli już do Katowic. We wtorek będą rywalami Biało-Czerwonych w meczu, który zadecyduje o udziale w mistrzostwach świata w Katarze. Zobaczcie zdjęcia z przyjazdu reprezentacji Szwecji do Katowic.