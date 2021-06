Idziemy na grzyby. Justyn Kołek z Międzybrodzia Bialskiego mówi, gdzie się wybrać i co można zbierać o tej porze roku

Jakie to grzyby?

Borowiki ceglastopore, można znaleźć także borowiki sosnowe, pojawiają się borowiki usiatkowane. Na razie to są pojedyncze okazy, nie ma jakiegoś wielkiego wysypu. Ale w tej chwili zaczyna się bardzo dobra sytuacja dla grzybni - mamy wyjątkowy rok, bo wilgoć jest bardzo duża. W tym roku było bardzo dużo śniegu, który schodził bardzo wolno, więc warunki do rozwoju grzybni są znakomite. Najważniejsze, żeby temperatura w dzień była do 20 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadała poniżej 10 stopni. Tak jest dopiero od pięciu dni. To dobre warunki do rozwoju grzybni. O połowy czerwca powinno być już na tyle grzybów, że jak już ktoś pójdzie do lasu, to spokojnie na jakąś zupę czy potrawę powinien nazbierać.