IEM Katowice 2023. Finał StarCrafta 2 przyciągnął tłumy fanów gier strategicznych do MCK. Puchar mistrza świata dla Li "Oliveiry" Peinana

IEM Katowice 2023. Finał StarCrafta 2 przyciągnął tłumy fanów gier strategicznych do MCK

Czym jest StarCraft 2? To strategia czasu rzeczywistego, której celem jest wyeliminowanie armii przeciwnika – czy to poprzez likwidację jego bazy i kluczowych jednostek, czy odcięcie od zasobów. Gracze do wyboru mają jedną z trzech ras: Terran, Protossów lub Zergów, każdą różniącą się jednostkami, sposobem zarządzania i stosowanymi taktykami. Te kategorię esportu zdominowali Koreańczycy, od lat zajmujący czołowe pozycje w międzynarodowych rankingach. W ścisłej ósemce turnieju SC2 aż czterech reprezentowało Koreę Południową.

Turniej StarCrafta 2 to zwieńczenie całorocznych rozgrywek, prowadzonych na całym świecie. W Katowicach pojawili się czołowi zawodnicy z całego świata. Nie zabrakło również reprezentantów Polski, ci jednak zmagania zakończyli w fazie grupowej. Piotr "Spirit" Walukiewicz, jak i Mikołaj "Elazer" Ogonowski -nie awansowali do , plasując się odpowiednio na czwartym i ostatnim miejscu w swoich zbiorach.