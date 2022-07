Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Bytomiu? Są pomysły jak przyciągnąć gwiazdy na mistrzostwa Polski ROZMOWA

Bytom znów gościł uczestników Narodowych Mistrzostw Polski w Tenisie. Mistrzami zostali Magdalena Fręch i Daniel Michalski. Jest pan zadowolony z poziomu mistrzostw?

Poziom jest coraz bardziej wyrównany, dlatego też było parę niespodzianek. U zawodników młodszego pokolenia widać postępy w stosunku do tego, co było jeszcze trzy lata temu. Obecna sytuacja Polaków w elicie światowego tenisa również przekłada się na to, że zaplecze jest szersze. Jak zaplecze będzie jeszcze szersze, to wtedy nie będziemy się martwić o to, czy co parę lat ktoś z polskich tenisistów wskoczy do ścisłej światowej czołówki.

Nie zagrali Iga Świątek, Hubert Hurkacz, ale i tak to był dobry moment dla MP tuż po Wimbledonie, gdzie nasi tenisiści byli widoczni. Kilkoro z nich pojawiło się w Bytomiu.

Bardzo trudno jest zorganizować takie zawody. Za mistrzostwa Polski nie ma punktów rankingowych, a pogoń zawodników już nie za pieniędzmi, ale właśnie punktami, za rankingiem, jest dla nas przeszkodą. Do tego przejście z trawy z powrotem na korty ziemne, niestety dla topowych zawodników jak Iga czy Hubert, zawsze będzie problemem. Przesuwanie terminu mistrzostw o następne tygodnie nie jest proste, bo organizowanie ich na przykład o jeden tydzień później nie gwarantuje obecności zawodników, dlatego że tuż po Wimbledonie imprez najwyższej rangi na świecie jest mniej, a z każdym następnym tygodniem ich przybywa. Na dodatek pod koniec lipca i na początku sierpnia wszyscy „uciekają” do USA. Nie chodzi tylko o US Open, ale też o turnieje, które są przed imprezą Wielkiego Szlema.