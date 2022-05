IGRY Juwenalia Gliwickie 2022. Szczegółowy program imprezy studentów Politechniki Śląskiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-20 maja

IGRY to nazwa Gliwickich Juwenaliów, imprezy, która szczyci się wieloletnią tradycją. Nazwa wywodzi się z dawnego słowa oznaczającego zabawę i właśnie tak w telegraficznym skrócie można opisać IGRY. Trwające cały tydzień wydarzenie składa się z dwóch części. W pierwszej – oficjalnej, studenci otrzymują klucze do miasta. W drugiej, nieoficjalnej części Juwenaliów, studenci Politechniki Śląskiej przejmą władzę nad przestrzenią miejską i wypełnią ją dobrą zabawą, wspólnym grillowaniem, filmami, koncertami i rozgrywkami sportowymi. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej oraz Politechnika Śląska.

IGRY Juwenalia Gliwickie 2022 – Dzień Sportu i grillowanie

18 maja to Dzień Sportu. Rozpocznie się o 9:00 na terenie kampusu. W ramach Dnia Sportu przygotowany został festyn sportowy oraz Mistrzostwa Politechniki Śląskiej. Równolegle odbędzie się wydarzenie Sport Wspieramy Naukowo. To akcja specjalistów Politechniki, którzy przedstawią działania uczelni w zakresie technologii, medycyny i sportu. Partnerem wydarzenia jest Śląski Uniwersytet Medyczny.

To nie koniec atrakcji przewidzianych na 18 maja. O 15:30 rozpocznie się Kłodnica Challange, czyli regaty kajakowe na rzece płynącej przez centrum miasta. Do przepłynięcia jest 100 metrów pod prąd. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Prezesa AKT Warta. A po wysiłku czas na relaks pod znakiem ognia i jedzenia, czyli Wielkie Grillowanie, które rozpocznie się o 18:00 na Łące Igrowej. W tym samym miejscu o 20:30 rozpocznie się seans filmowy, który potrwa aż do godzin nocnych.

Impreza w czwartek 19 maja rozpocznie się na gliwickim rynku o godz. 16:00. Studentom zostaną wręczone klucze do miasta, a później wielobarwny korowód rozpocznie przejście przez Gliwice. Organizator przewidział konkurs dla uczestników. Tematem konkursu jest najciekawsze przebranie w korowodzie, a nagrodą dla zwycięzcy przelot helikopterem nad Beskidami.