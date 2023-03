III Kongres Tańca odbędzie się na Śląsku. "Najpierw są moi bliscy, potem taniec, a potem długo, długo nic" - rozmowa z Karolem Urbańskim

Od kilkunastu lat mamy w przestrzeni publicznej renesans tańca – Taniec z gwiazdami, Dance, Dance, Dance czy też You Can Dance. Obecnie znajdziemy sporo kursów – nie tylko tańca towarzyskiego ale także tańców latynoskich lub tańca użytkowego. Z drugiej strony wiele osób na różnych imprezach dalej boi się tańczyć.

Karol Urbański: Z wszystkimi plusami i minusami istnienia takich programów, to ich pojawienie się na pewno zwiększyło zainteresowanie tańcem. Pytanie, na ile zwiększyło je w ten sposób, że się to potem przełożyło nie tylko na bierne zainteresowanie tańcem, ale również na aktywną działalność na poziomie rekreacji – chociażby pójścia na kurs. A gdzie to poszło dalej? To, że ludzie jednak pomyśleli, że chcą się zajmować tym ”na poważnie”, to znaczy chcą z tego uczynić jakąś formę wyrazu artystycznego, poprzez którą chcą mówić o świecie. To, że pojawiły się nowe wydziały tańca i na te wydziały przychodzą studenci, którzy chcą się tańca uczyć, czy to, że ten ruch amatorski jednak działa bardzo mocno - to wszystko znaczy, że jakieś przełożenie jest. Bardzo trudno jest stwierdzić jakie, bo wymagałoby to jakościowych badań statystycznych.