III Kongres Tańca w Katowicach i Śląski Dzień Tańca – potańcówka, warsztaty, spektakle, rozmowy o sztuce, tańcu i jego roli w społeczeństwie

Dyskutujmy, twórzmy, działajmy

To hasło tegorocznego Kongresu Tańca w Katowicach. Wydarzenie ma na celu zbliżyć do siebie i zachęcić do dyskusji różnorakie środowiska zajmujące się w Polsce tańcem. Wydarzenie, które organizuje Narodowy Instytut Muzyki i Tańca odbędzie się od 19 do 21 marca 2023 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach.

— Wybór Katowic jako miejsca III Kongresu Tańca nie jest przypadkowy. Śląsk ma zarówno wielkie tradycje jaki ogromny potencjał teraźniejszy i przyszły jeżeli chodzi o sztukę tańca we wszelkich przejawach, zarówno jeśli chodzi o stylistykę( taniec klasyczny, taniec ludowy, taniec współczesny) jak i formy działania( prezentacje artystyczne, edukacja, działania społeczne) – mówi Karol Urbański zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

W ramach Kongresu zorganizowano także specjalną potańcówkę. Choć wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, to liczba miejsc jest ograniczona. Z tego powodu należy zgłosić się poprzez formularz na stronie

do 10 marca. Kongres poprzedzi Śląski Dzień Tańca.