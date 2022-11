III Symfonia | Przestrzenie Sztuki Katowice. Spektakl do kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach Mieście Ogrodów

„III Symfonia” jest kolejną, po „Święcie wiosny” Igora Strawińskiego i „Koda (a tribute)” do muzyki Krzysztofa Komedy, twórczą interpretacją relacji muzyki i tańca. Kompozycja Henryka Mikołaja Góreckiego powstała w 1976 roku i stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł kompozytora. Symfonia składa się z trzech części i zgodnie z intencją twórcy, utwór jest prezentowany w całości. Krzysztof Penderecki nazwał dzieło Góreckiego „muzyką najszczerszą z możliwych”.

Wykonawcą, twórcą choreografii i scenografii jest Janusz Orlik. To absolwent warszawskiej szkoły baletowej, studiował w Brucknerkonservatorium Linz w Austrii. Autor spektakli „Exérèse monobloc”, „a bliźniego swego jak siebie samego”, „Live on stage”, „Święto wiosny”, „Mute”, „Insight” (Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszą choreografię przyznana w ramach Polskiej Platformy Tańca 2014), „Koda (a tribute)” oraz „III Symfonia” (wyróżnienie w „Konkursie na utwór choreograficzny do muzyki kompozytora polskiego” organizowanego przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS). Od 2002 roku jest stałym członkiem zespołu Vincent Dance Theatre (Wielka Brytania). Współpracował m.in. z Joanną Leśnierowską, Nigelem Charnockiem, Rosalind Crisp, Isabelle Schad, Ugo Dehaesem, Olgą Cobos i Peterem Mika. Prowadzi szereg warsztatów choreograficznych w wielu placówkach edukacyjnych i ośrodkach kultury w kraju i za granicą.