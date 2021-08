IKEA Katowice. Gigantyczna wyprzedaż obejmuje stoliki, szafy, lampy, a nawet kuchnie w atrakcyjnych cenach KLM

Promocje i wyprzedaże rozpoczęły się w sklepie sieci IKEA w Katowicach. Tłumy klientów od samego rana ustawiają się w kolejkach do wejścia. Na górnym parkingu trudno znaleźć miejsce. Nic dziwnego, bo to dobra okazja, by w atrakcyjniej cenie urządzić pokój, a nawet mieszkanie. W dobrej cenie można kupić szafki, lampy, stoliki, a nawet całą kuchnię.