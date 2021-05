Ikea w Katowicach wycofuje ze sprzedaży talerze, miski i kubki Heroisk i Talrika. Mogą popękać i doprowadzić do poparzenia

IKEA wycofuje produkty ze sprzedaży

Ikea apeluje do wszystkich klientów, którzy posiadają miski, talerze i kubki Heroisk oraz Talrika, aby przestali ich używać i zwrócili je do IKEA w Katowicach lub innym sklepie w celu otrzymania pełnego zwrotu kosztów zakupu. Naczynia te mogą popękać. Nie chronią też przed wysoką temperaturą, więc mogą doprowadzić do oparzeń.