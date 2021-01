IKEA wycofuje sprzedaż produktu. Chodzi o chrupkie pieczywo, które może być szkodliwe dla zdrowia

Amazon wchodzi do Polski z serwisem amazon.pl. Sprzedawcy mogą rejestrować już swoje konta w polskiej wersji platformy sprzedażowej

Amazon wchodzi do Polski z serwisem amazon.pl. W końcu stało się to, co było zapowiadane od kilku miesięcy. W środę, 27 stycznia 2021 r. globalny gigant na rynku e-commerce, amerykański Amazon, prowadzący największy sklep internetowy na świecie, ogłosił, że wchodzi do Polski ze swoim serwisem amazon.pl. Polacy będą mogli zarabiać w Amazonie nie tylko jako pracownicy centrów dystrybucyjnych tej firmy, ale będą również mogli sprzedawać (i kupować - rzecz jasna) za pośrednictwem tej platformy.