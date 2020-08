Ile do koperty na wesele? Ile pieniędzy na wesele od osoby? Sprawdź, ile włożyć do koperty młodej parze!

Ile włożyć do koperty na wesele? Dawanie pieniędzy to dość kontrowersyjna tradycja. Nie przychodzi się na ślub z pustymi rękami. Trzeba mieć ze sobą prezent. Najczęstszym upominkiem dla młodej pary są po prostu pieniądze. Nie wiesz, ile dać do koperty na wesele? Zastanawiasz się, jaka kwota jest odpowiednia? Podpowiadamy!

Ile do koperty na wesele? Odpowiedź nie jest taka oczywista! Pytanie ile włożyć do koperty na wesele nie ma prostej odpowiedzi. Wiele zależy m.in. od stopnia pokrewieństwa z parą młodą. Bliska rodzina powinna dać więcej niż dalsza lub znajomi. Poza tym oczywistym warunkiem wydaje się być też status finansowy. Para młoda nie może wymagać od biedniejszych gości, by np. zaciągali pożyczki na ślub. To niedopuszczalne. Ile dać pieniędzy na wesele? Skorzystaj z zasady "Za talerzyk" Przyjmuje się, że goście powinni dać parze młodej przynajmniej tyle, ile nowożeńcy wydali na ich ugoszczenie. Zasada ta często jest określana jako "za talerzyk". Oznacza ona, że do koperty powinno się włożyć tyle pieniędzy, ile mniej więcej kosztuje miejsce przy stoliku na weselu. Oczywiście od tej reguły można wyróżnić pewne odstępstwa. Wiele zależy od tego, czy goście np. nocują w hotelu, czy dojechali sami na wesele, czy też zostali na nie dowiezieni. Ile do koperty na wesele? – orientacyjne kwoty Orientacyjne kwoty, jakie daje się na wesele dla pary młodej to: bliska rodzina (rodzeństwo i dziadkowie) - od 400 do nawet 1000 zł;

rodzice - jeśli nie byli organizatorami wesela powinni włożyć do koperty przynajmniej 1000 zł;

rodzice chrzestni – nie powinni skąpić na weselu. Uznaje się, że odpowiednią kwotą jest przynajmniej 1000 zł;

dalsza rodzina – od 200 do nawet 1000 zł;

przyjaciele i znajomi – 150 – 300 zł. Zobacz galerię (24 zdjęcia) Najpiękniejsze śluby w polskich serialach - te uroczystości ... Zobacz galerię (24 zdjęcia) Nie chcesz dawać pieniędzy na wesele? Inne pomysły na prezenty Jeśli nie chcesz dawać pieniędzy na wesele, przemyśl zakup konkretnego prezentu. Kiedyś częściej dawało się upominki rzeczowe. Popularne były prezenty, które mogą się przydać w domu np.: pościel;

sztućce;

zastawę;

sprzęt gospodarstwa domowego. Dzisiaj odchodzi się jednak od dawania tego typu upominków. Po pierwsze – nikt nie ma czasu na bieganie po sklepach w poszukiwaniu odpowiedniego prezentu. Poza tym istnieje możliwość, że para młoda już jest zaopatrzona w konkretne produkty i podarunek zwyczajnie się nie przyda. Z tego powodu dawanie pieniędzy na weselu wydaje się być uniwersalnym rozwiązaniem. Zobacz galerię (25 zdjęć) Szukasz pomysłu na suknię ślubną? Zainspiruj się: jak dawnie... Zobacz galerię (25 zdjęć) Karina Ciosk, konsultantka ślubna z Agencji Spinki w Kielcach uznaje, że przygotowywanie konkretnych prezentów pomału odchodzi do lamusa: Karina Ciosk: Rzadko spotykam się, by pary młode były obdarowywane konkretnymi przedmiotami. Goście wybierają raczej gotówkę, wychodząc z założenia, że nowożeńcy najlepiej wiedzą, czego im brakuje. Jeśli ktoś decyduje się na coś innego niż kopertę, są to rodzice bądź chrzestni, którzy faktycznie wiedzą, czego młodzi potrzebują. Koperta na wesele - podpisywać czy nie? Podpisanie koperty na wesele nie jest eleganckie. Lepiej tego nie robić, bo wydaje się to dosyć pretensjonalne. Jeśli jednak chcesz zaznaczyć, że darowane pieniądze należały do ciebie, włóż je do koperty z kartką z życzeniami. W ten sposób uda ci się wybrnąć z niekomfortowej sytuacji. Polaków miłość do działek Wideo