Ile kosztuje weekend w górach? Pojechaliśmy w Beskid Śląski i sprawdziliśmy. Zaskoczeni?

W dobie szalejących cen większość Polaków odkłada jednak spontaniczne wyjazdy na dalszy plan, stawiając przede wszystkim na co najmniej tygodniowe wakacje, zaplanowane już kilka miesięcy przed wyjazdem. Warto jednak od czasu do czasu zadziałać spontanicznie i zapewnić sobie odrobinę relaksu. Zatem ile faktycznie kosztuje weekend w górach? Spakowaliśmy plecak, wsiedliśmy do samochodu i sprawdziliśmy to dla Was!