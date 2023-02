Ile pieniędzy zebrano w czasie balu charytatywnego prezydenta Świętochłowic na Hospicjum Cordis? ZDJĘCIA

II Bal Charytatywny Prezydenta Świętochłowic

To była już druga edycja Balu Prezydenta Świętochłowic. Wydarzenie odbyło się 4 lutego w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Cały dochód (czyli odejmując koszty organizacji) został przekazany Hospicjum Cordis w Katowicach. Opiekuje się ono dorosłymi i dziećmi już od ponad 30 lat. Jest najstarszym hospicjum w kraju. Blisko 60 procent kosztów działalności pokrywa NFZ. Pandemia (a co za tym idzie brak możliwości organizowania eventów, zbiórek etc.) rosnące koszty i inflacja mocno uderzyły w podstawy finansowe placówki.