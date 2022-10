Ile prądu zużywają urządzenia, których używamy codziennie? Możesz być zaskoczony. Sprawdź! Barbara Romańczuk

Ceny energii rosną, a od nowego roku szykują się kolejne podwyżki. Jak ograniczyć zużycie prądu i obniżyć rachunek za prąd by móc skorzystać z zamrożenia cen energii? To możliwe, postawiony jest jednak jeden warunek. Warto wiedzieć co zużywa najwięcej prądu w naszym domu. Warto też szukać oszczędności, aby zmniejszyć rachunki, które są coraz wyższe. Sprawdź co pobiera najwięcej energii elektrycznej w Twoim domu. To rzeczy, których używamy codziennie!