Ile zarabia poseł i senator, prezydent i premier. Sprawdź zarobki polityków w Polsce

Według projektu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, prezydent, premier i wiceministrowie mieli zarabiać dwa razy więcej. Miały też wzrosnąć pensje ministrów (78 proc. w górę) oraz marszałków Sejmu i Senatu (51 proc. w górę). Za to szeregowi posłowie i senatorowie otrzymać mieli podwyżkę w wysokości 51 proc.

W przestrzeni publicznej wybrzmiały głosy o pazerności polityków PiS, którzy za nic mają sobie kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 i największy w historii Polski dług publiczny, więc zaraz po kolejnych z rzędu wygranych wyborach postanowili podnieść sobie płace, wiedząc, że kolejne będą dopiero za trzy lata i do tego czasu suweren zdąży zapomnieć.

Z drugiej strony komentatorzy grzmieli o naiwności i słabości polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy również w zdecydowanej większości podnieśli rękę za nowelizacją ustawy. Wydaje się, że PR-owo nie pomoże tutaj nawet wystąpienie Borysa Budki, który przyznał się do błędu i zapowiedział, że w Senacie opozycja już nie poprze proponowanych zmian. I rzeczywiście tak się stało: Senat odrzucił nowelizację tej ustawy.

Zasadnicze pytanie brzmi jednak - ile dziś zarabiają najważniejsze osoby w Polsce i czy jest to pensja wystarczająca w świetle odpowiedzialności oraz obowiązków, które na nich spoczywają? Osobną kwestię stanowi fakt, w jaki sposób się z tych obowiązków wywiązują.

Jeśli chodzi o samych posłów, to wysokość ich uposażenia odpowiada 80 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu i wynosi obecnie 8016,70 zł brutto. Kilka lat temu było to jeszcze 100 proc., ale po słowach prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, uposażenie poselskie zostało obcięte.