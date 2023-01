Ile zarobił Dawid Kubacki w Pucharze Świata? Sporo, ale i tak mniej niż Granerud, który goni go w klasyfikacji

Drugie, czwarte i jedenaste miejsce Dawida Kubackiego w Sapporo dało Polakowi w sumie 154 punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Jego najgroźniejszy rywal w wyścigu po Kryształową Kulę, czyli Halvor Egner Granerud trzykrotnie stanął na podium (lokaty trzecia i dwie drugie), co przełożyło się na 220 punktów. Efektem jest zmniejszenie dzielącej ich różnicy do 48. To oznacza, że podczas kolejnego starcia w austriackim Bad Mitterndorf będzie gorąco. Zapas Polaka oznacza, że chcąc utrzymać pozycję lidera w przypadku dwóch zwycięstw Norwega w obu dniach będzie musiał plasować się tuż za nim.

Dawid Kubacki w szesnastu dotychczasowych konkursach - to dokładnie połowa sezonu - dziewięciokrotnie plasował się wyżej od Graneruda, aż siedem razy wchodzili na podium razem. Różnica polega jednak na tym, że Polak dominował na początku zmagań, natomiast Norweg zdecydowanie nabrał impetu w ostatnich tygodniach. Granerud dogonił też Kubackiego w liczbie zwycięstw (5:5), drugich miejsc (4:4) co ma znaczenie w przypadku równej liczby punktów.