Ile zarobił Stalexport na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa? Oto dane za I kwartał 2021

Podnieśli ceny, więc nie są stratni, choć aut na A4 jest mniej. Zarządca autostrady Katowice - Kraków podsumowuje I kwartał 2021 roku. Najciekawsze dane z tego raportu: więcej jest na A4 ciężarówek, a każdej doby autostradą przejeżdża 34 tys. pojazdów, czyli o 11 tys. mniej niż przed pandemią. Obecnie już 33 proc. transakcji w tygodniu odbywa się bezkontaktowo - czyli coraz mniej kierowców płaci bezpośrednio na bramkach.

Ile zarobił Stalexport na autostradzie A4 do Krakowa? – Pomimo spadku natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, w I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady odnotowała przychody na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Zysk netto był o ok. 2 mln zł niższy niż w roku ubiegłym - poinformował zarządca A4 Katowice - Kraków. Ruch był mniejszy. W I kwartale 2021 roku średnie natężenie ruchu na autostradzie Katowice-Kraków spadło o 9,8 proc. w stosunku do I kwartału 2020 roku i wyniosło 34 tys. pojazdów na dobę. Na niższe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków wpływ miały ograniczenia wprowadzone w Polsce i w Europie w związku z pandemią COVID-19. Pomimo spadku ruchu, przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły w I kwartale bieżącego roku poziom ok. 73 mln zł, czyli poziom zbliżony do ubiegłorocznego.

Na to wpłynęły:

wzrost stawki dla pojazdów osobowych od 1 października 2020 r. (przeciwdziałający efektowi spadku ruchu pojazdów osobowych o ok. 13,2 proc.)

wzrost ruchu pojazdów ciężarowych (o ok. 6,2 proc.). Kierowcy aut osobowych, jeśli nie korzystają z aplikacji czy urządzenia Telepass, płacą 24 zł za przejazd między bramkami w Mysłowicach i Krakowie. Wcześniej - 20 zł. Stalexport zarządza w sumie 70 km autostrady A4, ale odcinek między węzłem Murckowska w Katowicach i bramkami w Mysłowicach jest bezpłatny. Każdej doby na A4 jest 34 tys. pojazdów. W 2020 roku było to średnio 36 tys. aut, a przed pandemią - 45 tys. Na osiągnięcie zysku netto na poziomie ok. 30 mln zł (tj. ok. 2 mln zł niższego niż osiągnięty w I kwartale ubiegłego roku) wpływ miał m.in. wzrost kosztu amortyzacji ujętego w koszcie własnym sprzedaży.

Przypomnijmy. Stalexport Autostrady w 2021 roku (ale za rok 2020) wypłaci akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę Wyniesie 64 grosze za akcję. A jeszcze kilka lat temu zarządca autostrady A4 Katowice - Kraków i spółka Stalexport Autostrady SA, do której należy, nie wypłacali nic, bo wszystkie zyski szły na remonty i inwestycje.

Choć kierowcy przypisują chętnie spółce Stalexport Autostrada Małopolska, która zarządca autostradą A4 między Katowicami a Krakowem i należy do spółki Stalexport Autostrady, ogromne zyski z zarządzania drogą, to będzie dopiero piąty raz w historii, kiedy akcjonariusze w ogóle dostaną jakieś dywidendy. Pierwszą wypłacono za rok 2016. Za to dywidenda za rok 2020 będzie rekordowo wysoka. Nigdy wcześniej takiej kwoty za akcję nie płacono.

Spółka Stalexport Autostrady uzyskała koncesję na zarządzanie A4 Katowice - Kraków w 1997 roku, obowiązuje do 2027 roku. Ta koncesja została przeniesiona w 2004 roku do specjalnie w tym celu utworzonego podmiotu - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Od połowy 2006 roku Spółka wchodzi w skład włoskiej grupy kapitałowej Atlantia (która m.in. zarządza lotniskami). Atlantia ma ok. 62 proc. udziałów w spółce SA, pozostałe 38 proc. należy do mniejszych akcjonariuszy.