Ilu mieszkańców Sosnowca już się zaszczepiło? Są oficjalne dane. W mieście można się zaszczepić podczas oglądania meczów Euro

Rząd przygotował specjalny raport, w którym możemy sprawdzić ile udało się zaszczepić osób w poszczególnych gminach. Według danych w Sosnowcu sytuacja prezentuje się dość dobrze. Liczba ludności w Sosnowcu to 197 tys. 586. Do tej pory (17 czerwca) jedną dawką udało się zaszczepić 97 tys. 722 osoby, a dwie dawki otrzymało już 66 tys. 613. Oznacza to, że w Sosnowcu pełne zaszczepienie ma już 33,7 procent mieszkańców.

W mieście działa jeden masowy punkt szczepień. Znajduje się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Wawel (obok Parku Sieleckiego). Miasto wymyśliło ciekawą promocję szczepień. Tuż obok punktu rozstawiono Strefę Kibica na Euro 2020. Przy wielkim telebimie, na którym możemy oglądać mecze, znajduje się punkt informacyjny, w którym urzędnicy będą zachęcać do szczepień przeciwko koronawirusowi i rozwiewać różne wątpliwości. Co ciekawe, gdy przyjdziemy tu oglądać mecz, to nie będziemy musieli zapisywać się na szczepienie. Będzie można udać się do budynku i zaszczepić się "z miejsca". Na chętnych czeka Pfizer, Moderna i Johnson&Johnson.