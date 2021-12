IMGW ostrzega: marznące opady na drogach! Na drogach w województwie śląskim będzie bardzo ślisko

Razem z zimą, nastał ciężki czas dla kierowców. Na drogach jest ślisko, powodem są przede wszystkim marznące opady deszczu oraz śniegu. Kierowcy w województwie śląskim muszą dziś szczególnie uważać. IMGW wydało ostrzeżenie 1.stopnia przed gołoledzią na drogach.

Ostrzeżenie zostało wydane w województwie śląskim dla powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, tarnogórskiego, gliwickiego, mikołowskiego oraz Rudy Śląskiej. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drodze.

- Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości samochodu do warunków panujących na drodze! To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i niewystarczająca odległość pomiędzy pojazdami są powodem powstawania największej ilości poważnych zdarzeń drogowych. Śliska nawierzchnia drogi znacznie wydłuża odcinek, na którym zatrzyma się pojazd. Dodatkowo pamiętajmy także o zapinaniu pasów bezpieczeństwa, o przewożeniu dzieci w odpowiednich fotelikach samochodowych oraz aby nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - apeluje Policja Śląska.