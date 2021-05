IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. W wojewóztwie śląskim będzie mocno padać aż do rana 18 maja OPRAC.: Szymon Bijak

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu na terenie województwa śląskiego. Dotyczy ono ponad 20 powiatów w naszym regionie. Deszcz ma padać do poniedziałku 17 maja do rana we wtorek 18 maja.