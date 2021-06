IMGW ostrzega przed upałami w woj. śląskim. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza! Nadciągają burze

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 stopni C do 32 stopni C. Temperatura minimalna w nocy od 15 stopni do 18 stopni Celsjusza.

- Po bardzo ciepłej nocy poniedziałek rozpocznie się słonecznie, lecz na zachodzie, południu oraz południowym wschodzie już od godzin południowych rozwijać się zacznie zachmurzenie kłębiaste i lokalnie padać będzie przelotny deszcz. Pojawią się burze. Najsilniejsze prognozowane są na zachodzie kraju, w ich trakcie opady deszczu miejscami do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h, możliwy też grad. Nieco słabsze burze wystąpią też na południowym wschodzie, tam opady do 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Nadal upalnie, od 28°C na wschodzie do 34°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych - informują synoptycy IMGW.