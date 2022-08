Imieniny hrabiny zakończyły się w szpitalu. Samochód dobił do zaprzęgu konnego

W sobotę, 20 sierpnia 2022, o 20.20 na Koziegłowskiej w Myszkowie, w kierunku Żarek, doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i zaprzęgu konnego.

- Volkswagen kierowany przez 47-letniego mieszkańca powiatu myszkowskiego najechał na nieoświetloną bryczkę, którą powoził 51-letnia mężczyzna, a pasażerkami były trzy kobiety. Uderzenie sprawiło, że bryczka wpadła do rowu. Konie doznały stłuczenia tylnych nóg. Przybyły na miejsce weterynarz stwierdził, że nadają się do transportu i zostały przewiezione do właściciela. Dziś lekarz weterynarii ma sprawdzić ich stan - mówi st. asp. Damian Haber z KPP w Myszkowie.

Jak dodał, kierowca volkswagena był trzeźwy, natomiast woźnica nie. Miał nieco ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany w szpitalu na obserwacji. Najbardziej ucierpiała 51-letnia pasażerka , która ma złamaną lewą rękę i ogólne stłuczenia.