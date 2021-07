IMiGW ostrzega – uwaga na silne burze z gradem wraz z ulewnymi deszczami. Letnia pogoda nas nie dopieszcza

Na dzień 12 lipca IMiGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne. Instytut po godzinie 7 zawiadomił, iż w poniedziałek wystąpią silne burze z gradem z pierwszym stopniem zagrożenia. Od godziny 10 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. Deszczowej aurze, będą towarzyszyć porywy wiatru do 75 km/h oraz grad.