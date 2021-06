"Immortal Kombat" - czy uda się kiedyś pokonać śmierć? Premiera dokumentu już 26 czerwca w zabrzańskim kinie Roma red.

"Immortal Kombat" to filmowy debiut Julii Karasiewicz i Tomasza Kazaneckiego, którzy na co dzień związani są z zespołem Newsroom360. Ich dokument to próba odpowiedzi na pytanie, czy człowiekowi uda się kiedyś wygrać ze śmiercią, a także jakie możliwości stwarza technologia w kontekście marzenia o nieśmiertelności. Efekt blisko dwuletniej pracy w końcu będzie można zobaczyć na dużym ekranie. Premiera już 26 czerwca w zabrzańskim kinie Roma.