Immortal Kombat: premiera w tyskiej Mediatece 16 lipca. Będziemy nieśmiertelni? Niezwykły dokument Julii Karasiewicz i Tomasza Kazaneckiego IM

Dokument "Immortal Kombat", który będzie można obejrzeć 16 lipca w tyskiej Mediatece, opowiada o najważniejszym problemie dotykającym każdego człowieka - czyli konieczności zmierzenia się z własnym kresem. Jest to filmowy debiut Julii Karasiewicz i Tomasza Kazaneckiego, którzy na co dzień pracują w zespole Newsroom360, projekcie wsparcia serwisów należących do Polska Press Grupy.