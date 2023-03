Imperial Sin „Reality Denied” [recenzja] – inaczej, czyli lepiej. Siłą tej płyty jest jej różnorodność i wielowymiarowość

Imperial Sin – kilka słów o zespole

Grupę powołał do życia gitarzysta Karol Lerch w 2008 roku. Trzy lata później zespół zarejestrował pierwszy materiał demo pt. „Empty Faces". Na debiutancką płytę Imperial Sin zatytułowaną „Ritual Murder” fani musieli czekać do lipca 2018 r. W ramach promocji grupa koncertowała w Polsce i za granicą, między innymi w Czechach i Słowacji. Jastrzębska formacja dzieliła scenę m.in. z zespołami The Sixpounder, Coma czy Acid Drinkers. Zespół wystąpił w 2022 r. na festiwalu Przystanek Żory obok formacji Cochise, w której śpiewa Paweł Małaszyński, zespołu Oberschlesien nazywanego śląskim Rammsteinem oraz… Sławomira, który wylansował przebój „Miłość w Zakopanem”.