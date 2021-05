Imprezowe saunarium w Czeladzi otwarte. Termy Rzymskie i Colloseum to największa sauna na świecie

Nowa część Term Rzymskich (saunarium, które razem z hotelem tworzy Pałac Saturna) jest tak rozległa i pełna atrakcji, że Leszek Pustułka, właściciel saun, zanim wpuści gości na seans saunowy do Colosseum, najpierw objaśnia im nową strefę, oprowadza, pokazuje co gdzie jest i jak się to włącza. Z dumą i szerokim uśmiechem, bo Colosseum, sauna na 300 osób o powierzchni 200 metrów kwadratowych, jest największa na świecie. I wygląda na to, że w końcu uda ją się oficjalnie otworzyć - w weekend od 18 czerwca 2021. Wtedy też zaplanowano na nowej scenie obok nowego basenu z wodą o temperaturze 33 stopni Celsjusza koncert zespołu Lady Pank. Bilety na otwarcie, koncert i całą noc saunową jeszcze są, kosztują 300 zł.

