Imprezy na weekend w woj. śląskim. Co się będzie działo 3-5 września 2021? Paweł Domagała, Lao Che, memoriał...

Lao Che żegna się w Katowicach

"Drogie Panie, Drodzy Panowie! Dryń, dryń! Dojeżdżamy na pętlę. To była kapitalna przygoda. Przygoda naszego życia" - informowali muzycy Lao Che na profilu swojego zespołu, gdy zdecydowali się zamknąć pewien etap w życiu i wyruszyć w ostatnią trasę.

"Ale zanim powiemy Wam i sobie „cześć”... Od dawna mamy apetyt na odświeżenie starych kawałków. Nadszedł na to czas i właściwy moment – pojedziemy z nimi w ostatnią trasę. Oczywiście nie zabraknie też tych piosenek, które doskonale znacie. Mamy nadzieję, że te koncerty zrobią dobrze wam i nam na pożegnanie. Zapraszamy na koncerty w ramach pożegnalnej trasy – „No to Che!” - podkreślali artyści.