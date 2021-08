Imprezy w weekend 20-22 sierpnia 2021 w Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi i Dąbrowie Górniczej. Atrakcji jest naprawdę mnóstwo

Sosnowiec

Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu, potrzebuje pomocy. W grudniu 2020 r. pękł jej tętniak, była w śpiączce. Na szczęście powoli powraca do zdrowia, ale jej rehabilitacja jest niezwykle kosztowna. Trzy teatry łączą siły, by wystąpić dla artystki w Sosnowcu. W trakcie wydarzenia zbierane będą pieniądze na jej leczenie. Możemy pomóc, dołączając do zbiórki internetowej.

Takiego koncertu jeszcze nie było. Trzy teatry z woj. śląskiego łączą siły, by wystąpić dla Ewy Kopczyńskiej. Aktorka potrzebuje pomocy, by kontynuować rehabilitację po wypadku. Koncert charytatywny odbędzie się w niedzielę, 22 sierpnia, o godz. 18 w Teatrze Zagłębia. W jego organizacje włączone są Teatr Zagłębia, Teatr Rozrywki i Teatr Śląski. Podczas koncertu wolontariusze Fundacji Stacja6 będzie zbierać pieniądze na leczenie aktorki. W koncercie wezmą udział: Agnieszka Bieńkowska, Beata Deutschman, Krzysztof Korzeniowski, Tomasz Muszyński, Ewa Leśniak, Barbara Lubos, Agnieszka Radzikowska, Kamil Franczak i Wioletta Białk. Wydarzenie poprowadzi Przemysław Kania. - Wiadomo nie od dziś, że razem możemy więcej, dlatego połączyliśmy siły z teatrami, z którymi Ewa współpracowała, by stworzyć jedyny i niepowtarzalny koncert - mówi Roksana Buchta z sosnowieckiego teatru.