Inauguracja IEM Katowice 2023 - rosyjska drużyna została wygwizdana przez publiczność w Spodku. NAVI wygrywa pierwszy ćwierćfinał!

Inauguracja IEM Katowice 2023 - rosyjska drużyna wygwizdana przez publiczność w Spodku

Intel Extreme Masters Katowice 2023 wchodzi w fazę pucharową, dlatego w piątek 10 lutego w hali Spodka odbyła się uroczysta inauguracja. Tradycyjnie, jak przystało na otwarcie IEM, wydarzeniu towarzyszyła bogata oprawa dźwiękowa i wizualna, na którą złożyła się pirotechnika i pokazy laserowe.

Prowadzący przywitali publiczność zgromadzoną w Katowicach, a słynny obiekt określili mianem "Hall of Legends". Jak tłumaczyli dalej to określenie mające uhonorować występujących tu przez lata wielu znakomitych zawodników i katowicką publiczność. Choć to dopiero ćwierćfinały turnieju CS:GO mężczyzn, to na otwarciu zgromadziło się już sporo osób. Przed ćwierćfinałem, podczas prezentacji drużyn, trybuny Spodka wygwizdały zawodników rosyjskiej drużyny Outsiders.