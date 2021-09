Inauguracja roku szkolnego w Żywcu. Niesamowita metamorfoza Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

– To był jeden kompleksowy projekt. Później do niego doszła także, z nieco innych pieniędzy, modernizacja budynku szkoły w Żywcu-Moszczanicy – podkreślił Stanisław Kucharczyk.

Budynki, oprócz termomodernizacji w ramach, której m.in. zostały wymienione okna, drzwi, unowocześniono instalacje grzewcze, renowacji poddano elewacje, zostały również doposażone. W efekcie znacznie podniósł się ich standard.

– To jest przepaść między tym co było, a co jest. Brzmi niewiarygodnie, ale do tej pory w tych obiektach mieliśmy instalacje elektryczne sprzed 50 lat. Bywały sytuacje, że z powodu przesilonego gniazdka w jednym miejscu nie było prądu w całej szkole – opowiada wicestarosta Kucharczyk.