Incydent na lotnisku w Pyrzowicach. Samolot zjechał z pasa startowego Katowice Airport. Na pokładzie ponad stu pasażerów

Incydent lotniczy na lotnisku w Pyrzowicach

Na pokładzie było 102 pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Pasażerowie podstawionymi autobusami zostali przewiezieni do hali lotniska.

- Do incydentu doszło o godz. 23.55 - informuje Piotr Adamczyk, rzecznik Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice. - Samolot Boeing 737-800 zjechał z krawędzi pasa startowego.

Pyrzowice: Samolot wypadł z pasa. Lotnisko zamknięte do odwołania [ZDJĘCIA]

W tym czasie samolot z Islandii do Pyrzowic został przekierowany do Krakowa Balic, a samolot z Warszawy został zwrócony na Okęcie.

Incydent lotniczy i wypadek lotniczy

Przez wypadek lotniczy rozumie się zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim oraz podczas którego jakakolwiek osoba doznała co najmniej poważnych uszkodzeń ciała lub statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.