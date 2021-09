Industriada 2021 już 11 września. Gdzie wybrać się z dzieckiem? Oto TOP10 atrakcji dla rodzin z dziećmi

Od minionego roku festiwal odbywa się we wrześniu, a nie jak wcześniej w drugi weekend czerwca. Zamiast trzech dni trwa tylko jeden, ale nadal skupia kilkaset wydarzeń odbywających się w różnych miejscowościach na terenie woj. śląskiego.

W tym roku organizatorzy przygotowali 283 atrakcji, w tym 92 dla rodzin z dziećmi oraz 171 gier i zagadek adresowanych do poszukiwaczy przygód. Całość otworzy występ Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" 11 września o godz. 12 w Czerwionce-Leszczynach. Odbędą się także warsztaty dla rodzin z dziećmi nawiązujące do hasła "Technika. To was zaskoczy!", występ Kabaretu Rak, a o godz. 20 widowisko High Tech Music. Podczas imprezy zabytkowe osiedle familoków będzie można zwiedzać kolejką turystyczną, a jeśli pogoda dopisze, także widokowymi lotami balonem na uwięzi.