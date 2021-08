Industriada 2021 już 11 września. Sprawdźcie, co będzie się działo. Oto TOP 10 najciekawszych wydarzeń Monika Chruścińska-Dragan

Prawie 300 wydarzeń w 25 miejscowościach woj. śląskiego złoży się na tegoroczną, 12. edycję Industriady 2021 - tegorocznego święta Szlaku Zabytków Techniki. Będą warsztaty dla dzieci i dorosłych, spektakle, koncerty, pokazy laserów i multimedialne projekcje. Pasjonaci techniki będą mieli okazję popływać pontonem pod ziemią, albo statkiem po Kanale Gliwickim, zajrzeć do pracowni konserwatorów Muzeum Śląskiego i przejechać się pojazdem rurowym. A wszystko to pod hasłem „Technika. To Was zaskoczy!”.