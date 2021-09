Industriada 2021 w Muzeum Śląskim: Dziki Zachód, opera Carmen i śląsko godka OPRAC.: KLM

W trakcie pokazu będzie można przysłuchać się rozmowie artystów nieprofesjonalnych - Erwina Sówki i Jana Nowaka oraz twórcy śląskich westernów – Józefa Kłyka. materiały prasowe

Atrakcyjna ofertę przygotowało Muzeum śląskie w ramach Industriady 2021 - chętni będą mogli zajrzeć do pracowni konserwatorskiej i digitalizacji, na co dzień niedostępnych dla zwiedzających, a za sprawą mappingu 3D przeniosą się do śląskiego familoka, a nawet na Dziki Zachód.