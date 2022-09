Industriada 2022. Poznaj najciekawsze zabytki techniki już 3 września

Co ciekawego w 2022 roku?

Jak co roku wiele placówek przygotowało atrakcje dla przybyłych. Można się spodziewać prelekcji, wycieczek, specjalnych pokazów i wydarzeń artystycznych. Prezentujemy wam mały wybór spośród morza atrakcji. Co ciekawego pojawi się na Industriadzie w 2022 roku?

Przez żołądek do górniczego serca

Nie ma co zwiedzać o pustym żołądku. A gdyby tak połączyć jedno z drugim? W czasie Industriady będziemy mieli możliwość skosztowania zupy, która jest bardzo rozpowszechniona w Zagłębiu Dąbrowskim – zalewajki. Pyszny posiłek zjemy, jeśli odwiedzimy Kopalnię Ćwiczebną Sztygarka w Dąbrowie Górniczej (Muzeum Miejskie „Sztygarka”). Trzeba się pośpieszyć, ponieważ degustacja trwa do czasu zjedzenia wszystkich przygotowanych porcji. Początek o 16.00.

Zabytki techniki, to nie tylko miejsca – to także ruchome urządzenia. W Bytomiu możemy się przejechać kolejką wąskotorową od 12.00 do 17.00. O 13.45 i 15.45 Kolejowe Ratownictwo Techniczne z PKP PLK pokaże swoje umiejętności na terenie stacji Bytom Karb Wąskotorowy.