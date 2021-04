Indyjski wariant koronawirusa w Katowicach? Pod lupą sanepidu są zakonnice i bezdomni. Jeszcze dziś będą wyniki testów

Śląski sanepid bada, czy indyjski wariant koronawirusa dotarł do Katowic. Pod lupą są zakonnice z osiedla Paderewskiego. To misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty, które opiekują się bezdomnymi w Katowicach i przy ulicy Krasińskiego prowadzą jadłodajnie. W izolacji przebywa 17 zakonnic.

- Mam nadzieję, że potwierdzenie bądź wykluczenie wariantu indyjskiego będziemy mieli jeszcze dzisiaj w godzinach popołudniowych, bo próba wczoraj dotarła do Państwowego Zakładu Higieny, który będzie robił badania: sekwencjonowanie genomu wirusa. Wtedy będziemy wiedzieć, czy mamy do czynienia z obcą mutacją – mówi Grzegorz Hudzik, szef Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach.

Jak podkreśla w związku z istniejącym ryzykiem służby sanitarne podjęły „działania nadmiarowe”.

- Bardzo ściśle ograniczające rozprzestrzenienie się tego wirusa, w tym zamknięcie siedziby Zgromadzenia dla wszelkich osób, które do tej pory korzystały z pomocy u sióstr. Jeżeli będzie potwierdzenie, że jest to wariant tego wirusa, którego się obawiamy, wówczas włączamy dodatkowe elementy, żeby nie dopuścić do przejścia wariantu indyjskiego do środowiska – zapewnia.