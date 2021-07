Inflacja coraz wyższa! W sklepach drożyzna. Wzrost cen najwyższy od 10 lat

Wzrost cen jest najwyższy od maja 2011 roku. Co wynika ze wstępnych danych GUS-u? W lipcu 2021 r. najmocniej wzrosły ceny paliw do prywatnych środków transportu. Rok do roku to 30 proc., a miesiąc do miesiąca 4,4 proc. Z kolei ceny nośników energii wzrosły o 5,3 proc. (rok do roku) i 0,1 proc. (miesiąc do miesiąca). Żywność i napoje bezalkoholowe są droższe o 3,1 proc. (rok do roku), ale zanotowały spadek o 0,4 proc. w porównaniu do czerwca br.