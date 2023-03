Inflacja już nie będzie rosła? Zdaniem ekonomistów, w kolejnych miesiącach nastąpi wyhamowanie tempa wzrostu cen

GUS poinformował o wskaźniku inflacji

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rok do roku o 18,4 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rok do roku wzrosły o 16,6 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosły o 2,5 proc. Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rok do roku wzrosły o 17,2 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosły o 2,4 proc.

Analitycy ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Adam Antoniak zwrócili uwagę, że GUS zaktualizował wagi koszyka inflacyjnego, co istotnie - ich zdaniem - obniżyło styczniowy odczyt CPI. Ich zdaniem luty był prawdopodobnie miesiącem z najwyższym odczytem inflacji w tym roku, a "kolejne miesiące przyniosą wyhamowanie tempa wzrostu cen, głównie przez spadek rocznej inflacji energii, paliw i żywności, na efektach bazy, dzięki spadkowi cen surowców ale także mrożeniu regulowanych cen detalicznych w Polsce".