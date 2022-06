Inflacja zabija marzenia Polaków - większość rodaków w tym roku nie wybierze się na wakacje. Nie stać nas na urlop - zobacz wyniki sond

Ciągle rosnąca inflacja zabija marzenia Polaków

Inflacja w maju wyniosła 13,9 proc., jednak jak oceniają ekonomiści szczyt drożyzny nastąpić ma w lecie lub jesienią. Niestety odbija się to na kieszeniach Polaków, którzy za te same pieniądze są w stanie zakupić znacznie mniej, ubożejemy. W wielu domach rezygnuje się ze zbędnych wydatków i zaczyna oszczędzać, by nie musieć martwić się w przyszłości. Rezygnujemy z rozrywek, wydarzeń kulturalnych wyjść na miasto i rekreacji.

Coraz większa ilość osób, jak okazuje się według badań instytutu Pollster dla Super Expressu, rezygnuje również z wakacyjnego wypoczynku, a pogarszająca się sytuacja finansowa Polaków sprawia, że wielu z nas nie wyjedzie na upragniony urlop który dla wielu osób miał być pierwszym od wybuchu pandemii w 2020 roku, co według ekspertów jest bardzo niezdrowe.