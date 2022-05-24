Інформація, яку надав Віктор Медведчук у справах щодо закупівлі вугілля у так званих «Л/ДНР» у 2014-2015 роках

«На нашу думку, Медведчук підтверджує ті докази і версії, які зібрала Служба безпеки, і на основі яких раніше вручалася підозра і пану Медведчуку, і пану Порошенку. А саме у державній зраді та фінансуванні тероризму. Він розповідає про всі деталі та схеми. Тож ми впевнено просуваємося у розслідуванні цих вкрай резонансних справ. І доведемо їх до логічного завершення. Бо закон повинен працювати безвідносно прізвищ і обставин», – підкреслив Іван Баканов.
Він наголосив, що кожна зі справ перебуває на різних етапах слідства, а збір і аналіз доказів, розпочатий задовго до війни, триває.
Зокрема, невдовзі у суді буде розглянуто справу про підривну діяльність у рамках антиукраїнського проєкту «Промінь», в якій фігурує В. Медведчук.
«Він підтверджує, що експрезидент Порошенко використовував зв’язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнесові схеми. І вони, на думку СБУ, були точно не в інтересах України. Навпаки – економіка та безпека держави зазнали прямих збитків. І цьому сприяли різноманітні високопосадовці: виходячи зі свідчень пана Медведчука – від міністрів до голови Нацбанку», – сказав Голова СБУ.
Такі дії значно посилили вплив рф на економіку України. «Інформація від Медведчука дає можливість українському суспільству побачити, якою саме була державна політика раніше. Це насправді питання не лише юридичної відповідальності, але і моральної. Бо ми побачили приклад неймовірного політичного цинізму – коли під патріотичними гаслами вирішувались бізнесові питання і навіть фінансувались терористи. Заради швидкої копійки зміцнювався вплив Росії на Україну», – додав Іван Баканов.
затриманий СБУ Медведчук розповів про схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Описуючи суть схем, Медведчук повідомив, що Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
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