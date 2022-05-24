Інформація, яку надав Віктор Медведчук у справах щодо закупівлі вугілля у так званих «Л/ДНР» у 2014-2015 роках

«На нашу думку, Медведчук підтверджує ті докази і версії, які зібрала Служба безпеки, і на основі яких раніше вручалася підозра і пану Медведчуку, і пану Порошенку. А саме у державній зраді та фінансуванні тероризму. Він розповідає про всі деталі та схеми. Тож ми впевнено просуваємося у розслідуванні цих вкрай резонансних справ. І доведемо їх до логічного завершення. Бо закон повинен працювати безвідносно прізвищ і обставин», – підкреслив Іван Баканов.

Він наголосив, що кожна зі справ перебуває на різних етапах слідства, а збір і аналіз доказів, розпочатий задовго до війни, триває.

Зокрема, невдовзі у суді буде розглянуто справу про підривну діяльність у рамках антиукраїнського проєкту «Промінь», в якій фігурує В. Медведчук.

«Він підтверджує, що експрезидент Порошенко використовував зв’язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнесові схеми. І вони, на думку СБУ, були точно не в інтересах України. Навпаки – економіка та безпека держави зазнали прямих збитків. І цьому сприяли різноманітні високопосадовці: виходячи зі свідчень пана Медведчука – від міністрів до голови Нацбанку», – сказав Голова СБУ.